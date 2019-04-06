Son Dakika Haberleri: Köprü Faciasının 7'inci Yılında Anma Programı Düzenlendi

Köprü Faciasının 7'inci Yılında Anma Programı Düzenlendi

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, 6 Nisan 2012 tarihinde köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek ölen 15 kişi için facianın 7'inci yıldönümünde çaya karanfil atıldı, dua edildi.

Köprü Faciasının 7'inci Yılında Anma Programı Düzenlendi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, 6 Nisan 2012 tarihinde köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek ölen 15 kişi için facianın 7'inci yıldönümünde çaya karanfil atıldı, dua edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, 6 Nisan 2012 tarihinde köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek ölen 15 kişi için facianın 7'inci yıldönümünde çaya karanfil atıldı, dua edildi. İlçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle içinde 11 kişi bulunan minibüs ve köprü üzerinde yürüyen 4 kişi alttaki Filyos Çayı'na düşerek hayatını kaybetti.

Facianın 7'inci yıl dönümünde Çaycuma Köprüsü girişinde anma töreni düzenlendi. Törene, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire müdürleri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Faciada ölenler için Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunduktan sonra dua edildi. Bu sırada ölenlerin yakınlarından bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ardından protokol üyeleri ve yakınlarını kaybedenler, Filyos Çayı'na ölenlerin anısına karanfil attı.

Düzenlenen program ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, "Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını dileyerek "Bugün burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza fatiha gönderebilmek için bir etkinlik düzenlendi. Üzücü bir hadise üzerinden tam 7 yıl geçmiş Allah mekanlarını cennet etsin. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Allah bu tür acıları bizlere bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Çaycuma Belediye Bülent Kantarcı ise "7 yıl münasebetiyle burada bir anma toplantısı düzenlendik. Ölenlerin ruhuna dualar okuduk. 2014 yılında göreve geldiğimizden bu tarafa bu anma törenini aksatmadan yerine getirdik. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve tedbirlerin alınması önemli Allah bizi bu tür felaketlerden korusun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:23 Kaynak: İHA

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