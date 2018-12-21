Köprü Geçişlerine Af Getiren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
10 saat önce
IHAAW193312-SIY/21-12-2018- Köprü geçişlerine af getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu 21.12.2018 19: 33: 12 TSI NNNN.
IHAAW193312-SIY/21-12-2018
- Köprü geçişlerine af getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu 21.12.2018 19: 33: 12 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:39 Kaynak: İHA
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