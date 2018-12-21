IHAAW193312-SIY/21-12-2018



- Köprü geçişlerine af getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu 21.12.2018 19: 33: 12 TSI

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