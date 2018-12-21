Son Dakika Haberleri: Köprü Geçişlerine Af Getiren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Köprü Geçişlerine Af Getiren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

10 saat önce

IHAAW193312-SIY/21-12-2018- Köprü geçişlerine af getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu 21.12.2018 19: 33: 12 TSI NNNN.

Köprü Geçişlerine Af Getiren Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu, System.String[]
IHAAW193312-SIY/21-12-2018

- Köprü geçişlerine af getiren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu 21.12.2018 19: 33: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:39 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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