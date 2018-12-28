Son Dakika Haberleri: Köprü Geçişlerine Ceza Affı Resmi Gazete'de

Köprü Geçişlerine Ceza Affı Resmi Gazete'de

14 dakika önce

İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere uygulanan cezalara af getiren 'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Köprü Geçişlerine Ceza Affı Resmi Gazete'de, System.String[]
İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere uygulanan cezalara af getiren 'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, 2 Kasım 2016'dan 1 Ocak 2019'a kadar araç sınıfları itibariyle kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek ve yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak. Anılan cezalar kapsamında yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:30 Kaynak: DHA

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