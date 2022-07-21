KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU - Son Dakika
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KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU

21.07.2022 16:35
KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU

Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı.

Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişi Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra yerde sürüklenip alev aldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Edirne istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.  Gelen itfaiye ekipleri, motosikletteki yangını kısa sürede söndürdü. Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI; TRAFİK OLUŞTU - Son Dakika
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