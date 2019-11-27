Son Dakika Haberleri: Köprü girişinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Köprü girişinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Köprü girişinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden 31 NBC 32 plakalı otomobil, köprü girişine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İki otomobile çarparak durabilen araçtaki iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü girişinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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