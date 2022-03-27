Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

27.03.2022 11:46
Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemeleri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemeleri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada şüpheli A.İ.U., D.Y. ve E.Ö. çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

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Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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