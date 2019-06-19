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Köprü selden zarar gördü

1 saat önce

Sungurlu'da dün yağan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yenidoğan Mahallesi'ndeki köprü zarar gördü.

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Sungurlu'da dün yağan yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yenidoğan Mahallesi'ndeki köprü zarar gördü.

Sungurlu Belediyesi'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlçemizde dün gerçekleşen yoğun yağışlar sonrası Yenidoğan Mahallesi'ndeki çay yatağından sel geldi. Selden zarar gören köprünün tamiratı belediye ekiplerimizce yapılıyor" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Sungurlu, Yenidoğan Mahallesi, Güncel
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