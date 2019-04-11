Köprü Su Altında Kaldı; Öğrenciler Okula Gidemiyor

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde aşırı yağışta Kral Kızı Barajı'ndan geçen taş köprünün sular altında kalması sonucu, 20 öğrenci 4 gündür okula gidemiyor.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde aşırı yağışta Kral Kızı Barajı'ndan geçen taş köprünün sular altında kalması sonucu, 20 öğrenci 4 gündür okula gidemiyor.



Ergani'deki Kral Kızı Barajı'nda aşırı yağmur yağışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Bu nedenle Yoncalı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan taş köprü sular altında kaldı. Köprünün sular altında kalmasıyla 30 haneli 300 nüfuslu mahalleye ulaşım sağlanamayınca, taşımalı eğitim kapsamındaki 20 öğrencinin, 4 gündür Ergani merkezde bulunan okullarına gidemedikleri belirtildi.



Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldız, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın mahalleye gelerek incelemelerde bulunduğunu, can ve mal kaybının olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Mahalle dışından gelen kişiler yolu bilmediği için köprü yoluna uyarı levhaları koyduklarını, güvenlik korucularının nöbet tuttuğunu anlatan Muhtar Yıldız, "Araçlarla köprüye kadar gelip, oradan inerek tarla içinde mahalleye yürüyerek gidiyoruz. 20 öğrencimiz 4 gündür okula gidemiyor" dedi.



- Diyarbakır

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey Sağlık İçin Oruç Tutuyor

AK Parti, Ankara'da Neden Kaybetti! İşte Anketten Çıkan Sonuç

Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı

İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir