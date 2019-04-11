Son Dakika Haberleri: Köprü Su Altında Kaldı; Öğrenciler Okula Gidemiyor

Köprü Su Altında Kaldı; Öğrenciler Okula Gidemiyor

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde aşırı yağışta Kral Kızı Barajı'ndan geçen taş köprünün sular altında kalması sonucu, 20 öğrenci 4 gündür okula gidemiyor.

Köprü Su Altında Kaldı; Öğrenciler Okula Gidemiyor, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde aşırı yağışta Kral Kızı Barajı'ndan geçen taş köprünün sular altında kalması sonucu, 20 öğrenci 4 gündür okula gidemiyor.

Ergani'deki Kral Kızı Barajı'nda aşırı yağmur yağışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Bu nedenle Yoncalı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan taş köprü sular altında kaldı. Köprünün sular altında kalmasıyla 30 haneli 300 nüfuslu mahalleye ulaşım sağlanamayınca, taşımalı eğitim kapsamındaki 20 öğrencinin, 4 gündür Ergani merkezde bulunan okullarına gidemedikleri belirtildi.

Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldız, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın mahalleye gelerek incelemelerde bulunduğunu, can ve mal kaybının olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Mahalle dışından gelen kişiler yolu bilmediği için köprü yoluna uyarı levhaları koyduklarını, güvenlik korucularının nöbet tuttuğunu anlatan Muhtar Yıldız, "Araçlarla köprüye kadar gelip, oradan inerek tarla içinde mahalleye yürüyerek gidiyoruz. 20 öğrencimiz 4 gündür okula gidemiyor" dedi.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:38 Kaynak: DHA
Yoncalı, Diyarbakır, Ergani, Güncel
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