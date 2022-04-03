KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ

03.04.2022 21:31

KASTAMONU'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyüne ulaşımı sağlayan dere üzerindeki köprünün sel felaketinde yıkılması, yerine geçici olarak yapılan köprünün de yağış ve karın erimesiyle su altında kalması üzerine rahatsızlanan kalp hastası Hayrettin Ergin (67) için istenen sağlık ekibi yolda kaldı.

KASTAMONU'nun Küre ilçesine bağlı Topçu köyüne ulaşımı sağlayan dere üzerindeki köprünün sel felaketinde yıkılması, yerine geçici olarak yapılan köprünün de yağış ve karın erimesiyle su altında kalması üzerine rahatsızlanan kalp hastası Hayrettin Ergin (67) için istenen sağlık ekibi yolda kaldı. Bölgeye çağrılan AFAD ekibi tarafından kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilen Ergin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye yetiştirildi.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel nedeniyle Küre ilçesi Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı köprü yıkıldı. Yerine yapılan geçici köprü de kar sularının erimesiyle su altında kalarak kullanılamaz hale gedi. Bugün öğlen saatlerinde köyde yaşayan kalp hastası Hayrettin Ergin, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekibi, su altında kalan köprüyü aşamadı. Bunun üzerine AFAD'dan yardım istendi. AFAD çalışanları, dere üzerine kurdukları halatlı düzenek ile hasta Ergin'i taşıyarak sağlık ekibine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ
KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ
KÖPRÜ SU ALTINDA KALINCA HASTA HALATLI DÜZENEKLE DEREDEN GEÇİRİLDİ

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Son dakika haber | KASTAMONU - Köprüsü selde yıkılan köydeki hasta çay üzerinden halatlarla karşıya geçirildi Son dakika haber | KASTAMONU - Köprüsü selde yıkılan köydeki hasta çay üzerinden halatlarla karşıya geçirildi Su altında 'Otizmin farkındayız onların yanındayız' pankartı Su altında 'Otizmin farkındayız onların yanındayız' pankartı

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Kaynak: DHA

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