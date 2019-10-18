Son Dakika Haberleri: Köprü trafiğini silahla durduran şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Köprü trafiğini silahla durduran şüpheli adliyede

Köprü trafiğini silahla durduran şüpheli adliyede

56 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakıp silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi.

Köprü trafiğini silahla durduran şüpheli adliyede, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakıp silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde 68 KP 763 plakalı otomobiliyle Avrupa Yakası yönüne giderken aracını durduran B.A, aracından inip elindeki silahla trafiği durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek, köprü de güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bu sırada ekipler tarafından ikna edilen B.A, elindeki silahı denize atıp teslim oldu.

Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avrupa Yakası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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