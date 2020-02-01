Köprü ve Botaş Caddesinde yama çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köprü ve Botaş Caddesinde yama çalışmaları - Son Dakika

Köprü ve Botaş Caddesinde yama çalışmaları

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köprü ve Konak Mahallesi Botaş Caddesinde yama çalışmaları başlattı.

Köprü ve Botaş Caddesinde yama çalışmaları, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köprü ve Konak Mahallesi Botaş Caddesinde yama çalışmaları başlattı.


Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye, deforme olan yollarda yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahallelerimizde yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız edip, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bu kapsamda şehir merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalara başlayan ekiplerimiz, hava şartları uygun olduğu müddetçe program dahilinde olan mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. - ŞIRNAK

Fen İşleri Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, Botaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi
Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:00:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köprü ve Botaş Caddesinde yama çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]