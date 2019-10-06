Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam
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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam

1 saat önce

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam, System.String[]

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

TEM Otoyolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:51 
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