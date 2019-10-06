Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam
1 saat önce
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 zam yapıldı.
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 zam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:51
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