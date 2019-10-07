Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam
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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam

1 saat önce

Türkiye'de 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam, System.String[]

Türkiye'de 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldı.


Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı belirtildi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:46 
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