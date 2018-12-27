Son Dakika Haberleri: Köprü ve Otoyol Gelirleri Kasım'da Yüzde 33 Azaldı

Köprü ve Otoyol Gelirleri Kasım'da Yüzde 33 Azaldı

1 saat önce

Kasım ayında köprü ve otoyollardan sağlanan gelir bir önceki aya göre yüzde 33'lük azalışla 100 milyon 659 bin 132 lira oldu.

Köprü ve Otoyol Gelirleri Kasım'da Yüzde 33 Azaldı, System.String[]
Kasım ayında köprü ve otoyollardan sağlanan gelir bir önceki aya göre yüzde 33'lük azalışla 100 milyon 659 bin 132 lira oldu. Bir önceki ay söz konusu gelir 152 milyon 394 bin 119 lira olarak gerçekleşmişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında köprü ve otoyolları kullanan 27 milyon 58 bin 984 araçtan 100 milyon 659 bin 132 lira gelir sağlandı. Söz konusu gelir Ekim ayında sağlanan 152 milyon 394 bin 119 liralık rakama göre yüzde 33 azaldı.

11 aylık köprü ve otoyollar gelirleri

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Ocak-Kasım döneminde geçen 104 milyon 939 bin 822 araç için 423 milyon 34 bin 664 lira ücret alınırken aynı dönemde otoyolları kullanan 315 milyon 143 bin 79 taşıttan 1 milyar 170 milyon 843 bin 948 lira gelir elde edildi.

Verilere göre Ocak-Kasım döneminde köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:08 Kaynak: İHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Söz, Ekonomi
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