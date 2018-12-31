Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok

36 dakika önce

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok, System.String[]
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:35 

Ekonomi
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