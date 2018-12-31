Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok
36 dakika önce
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:35
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
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