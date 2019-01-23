Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollar 1,8 milyar getirdi

Köprü ve otoyollar 1,8 milyar getirdi

1 saat önce

Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu.

Köprü ve otoyollar 1,8 milyar getirdi, System.String[]
Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:12 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:45:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollar 1,8 milyar getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]