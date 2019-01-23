Köprü ve otoyollar 1,8 milyar getirdi
1 saat önce
Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu.
Türkiye
'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:12
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