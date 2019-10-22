Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı
Son Dakika Güncel Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı

Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı

1 saat önce

Köprü ve otoyollardan Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir sağlandı.

Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı, System.String[]

Köprü ve otoyollardan Ocak- Eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir sağlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, köprü ve otoyollardan 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir elde edildi. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Eylül'de yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı. Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi.

Yılın ilk 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.

(İHA)

Karayolları Genel Müdürlüğü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen annenin feryadı: Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:40:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollar ilk 9 ayda yaklaşık 1,5 milyar lira kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]