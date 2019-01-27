Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi
35 dakika önce
Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi.
Türkiye
'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi. 2018'de köprü ve otoyolları kullanan araçlardan saniyede 57,8 lira geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23
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