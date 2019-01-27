Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi

35 dakika önce

Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi, System.String[]
Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi. 2018'de köprü ve otoyolları kullanan araçlardan saniyede 57,8 lira geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23 

Türkiye, Ekonomi
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