Köprü ve otoyollarda 'dinamik ücret' dönemi

Köprü ve otoyollarda yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir model geliştirdi. Bu yeni modele göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde "dinamik fiyatlandırma" sistemine geçilecek. Bu sisteme göre vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak.

Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor.

Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

(IİHA)