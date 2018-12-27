Köprü ve otoyollardan 1.6 milyar geldi
1 saat önce
Türkiye'de yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan geçen 420 milyon 82 bin 901 araçtan 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira gelir elde edildi.
Türkiye
'de yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan geçen 420 milyon 82 bin 901 araçtan 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira gelir elde edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14
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