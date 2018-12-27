Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollardan 1.6 milyar geldi

Köprü ve otoyollardan 1.6 milyar geldi

1 saat önce

Türkiye'de yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan geçen 420 milyon 82 bin 901 araçtan 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan 1.6 milyar geldi, System.String[]
Türkiye'de yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan geçen 420 milyon 82 bin 901 araçtan 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira gelir elde edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:31:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollardan 1.6 milyar geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]