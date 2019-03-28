Köprü ve otoyollardan 2 ayda 293,8 milyon lira gelir

Köprü ve otoyollardan Ocak-Şubat döneminde 293 milyon 800 bin lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan Ocak-Şubat döneminde 293 milyon 800 bin lira gelir elde edildi.

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