Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollardan 2 ayda 293,8 milyon lira gelir

Köprü ve otoyollardan 2 ayda 293,8 milyon lira gelir

55 dakika önce

Köprü ve otoyollardan Ocak-Şubat döneminde 293 milyon 800 bin lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan 2 ayda 293,8 milyon lira gelir, System.String[]
Köprü ve otoyollardan Ocak-Şubat döneminde 293 milyon 800 bin lira gelir elde edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:12 

Ekonomi
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