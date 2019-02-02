Köprü ve otoyollardan 5 yılda 6,2 milyar lira gelir
1 saat önce
Köprü ve otoyollar, son 5 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 6,2 milyar lira gelir sağladı.
Köprü ve otoyollar, son 5 yılda Türkiye
ekonomisine yaklaşık 6,2 milyar lira gelir sağladı. 2014-2018 döneminde 2 milyar 151 milyon araç devlete ait köprü ve otoyollardan yararlandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38
GAP Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı
Antalya'daki Hortum Felaketi, Menüden Patlıcanı Çıkarttı
İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu
Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım