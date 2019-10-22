Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir
Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir

31 dakika önce

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir, System.String[]

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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