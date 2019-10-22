Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir
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Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.
Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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