Köprü ve otoyolların Ocak ayı gelirleri - Son Dakika
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Köprü ve otoyolların Ocak ayı gelirleri

6 saat önce

Köprü ve otoyollardan Ocak'ta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi.

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Köprü ve otoyollardan Ocak'ta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi.


Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre, İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Ocak ayında toplam 9 milyon 453 bin 354 araç geçişinden 39 milyon 294 bin 951 lira ücret alındı.


Otoyolları kullanan 25 milyon 882 bin 848 araçtan 150 milyon 230 bin 324 lira gelir sağlandı.


Sonuç olarak Ocak ayında köprü ve otoyollarda yapılan 35 milyon 336 bin 202 araç geçişinden toplam 189 milyon 525 bin 275 lira gelir elde edildi. - İSTANBUL

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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