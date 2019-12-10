Son Dakika Haberleri: Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Elazığ-Malatya arasında yapımı süren Kömürhan köprüsü ve viyadük çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü, System.String[]

Elazığ- Malatya arasında yapımı süren Kömürhan köprüsü ve viyadük çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.


Olay, Elazığ-Malatya sınırında bulunan iki şehri bir birine bağlayan Kömürhan köprüsü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü ve viyadük alanında tünel inşası sırasında kullanılan vinçlerden 1 tanesi devrildi. O sırada işçilerden biri vincin altında sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vinç altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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