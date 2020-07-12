Köprü yanından dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Köprü yanından dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprü yanından dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Ali Çelik, yaralandı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprü yanından dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Ali Çelik, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gölyaka'ya bağlı Depo Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ali Çelik'in kullandığı 34 CZM 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, köprünün yanından Aksu Deresi yatağına devrildi. Kazada sürücü Çelik yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekibi bölgeye geldi. Ali Çelik, ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin dere yatağına uçtuğu an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu


Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köprü yanından dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:44 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu 20:23 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor 20:22 Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 18:02 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi 17:43 Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:44
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor
20:23
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
20:22
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
18:02
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
17:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 20:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köprü yanından dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]