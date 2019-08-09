Son Dakika Haberleri: Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti
Son Dakika Güncel Haber

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

43 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kızıksa köprüsünün yenisi yapılmak üzere yıkılması üzerine sürücüler mağduriyet yaşıyor.

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kızıksa köprüsünün yenisi yapılmak üzere yıkılması üzerine sürücüler mağduriyet yaşıyor.

Kızıksa Mahallesine giden yol üzerinde bulunan Kocaçay'ın üzerindeki köprü, ekonomik ömrünü yitirmesinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir köprü yapmak için yıkıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında inşasına başlanan köprü inşaatı durunca sürücüler ve Kızıksa halkı tepki gösterdi. Köprünün yıkılmasıyla birlikte oldukça tehlikeli ve dar olan Sedde üzerindeki toprak yolu kullanan sürücüler, her an uçuruma yuvarlanma korkusu yaşamakla birlikte araçlarının büyük oranda zarar gördüğünü açıkladılar.

Kızıksa Mahallesi Muhtarı Kamil Çakır, "Vatandaşlara yalan söylemeye bıktım, yalan bulamıyorum artık. Madem köprüyü bu kadar sürede yapmayacaklardı niye eski köprümüzü yıktılar? En azından bu rezilliği çekmezdik. Oldukça dar olan toprak yolda yağmur yağmasın diye dua ediyoruz, yağmur yağdığı anda zaten gitmemiz mümkün değil. Allah rızası için bizim köprümüzü bir an önce yapıp hizmete açsınlar. Birilerinin uçuruma yuvarlanıp ölmesini mi bekliyorlar? Yetkili birileri gelip benim mahalle halkına açıklama yapsın" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti
MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]