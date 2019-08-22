Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü'nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:56 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Kozlu
ilçesine bağlı Bozca Köyü'nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD
tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Bozca Köyü'nde aşırı yağmur nedeniyle bir eve ulaşımı sağlayan asma köprü yıkıldı. 7 kişilik Başar ailesi, yükselen su debisi nedeniyle karşıya geçemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri, kısa sürede köye giderek ailenin bulunduğu eve ulaştı. Ekipler, Fevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar (anane), Ayşe Başar (torun) ve Yusuf İslam
Başar'ı halat yardımıyla karşıya geçirdi. AFAD personeli yürüyemeyen bazı aile fertlerini sırtına alarak taşıdı. Aile, köydeki başka bir yakınlarının evine gitti.
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