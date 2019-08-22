Son Dakika Haberleri: Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı
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Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü'nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD tarafından kurtarıldı.

Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü'nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bozca Köyü'nde aşırı yağmur nedeniyle bir eve ulaşımı sağlayan asma köprü yıkıldı. 7 kişilik Başar ailesi, yükselen su debisi nedeniyle karşıya geçemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri, kısa sürede köye giderek ailenin bulunduğu eve ulaştı. Ekipler, Fevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar (anane), Ayşe Başar (torun) ve Yusuf İslam Başar'ı halat yardımıyla karşıya geçirdi. AFAD personeli yürüyemeyen bazı aile fertlerini sırtına alarak taşıdı. Aile, köydeki başka bir yakınlarının evine gitti.

Kozlu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:15 Kaynak: DHA
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