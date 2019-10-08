Son Dakika Haberleri: Köprübaşı Belediye Başkanından asfalt teşekkürü
Son Dakika Güncel Köprübaşı Belediye Başkanından asfalt teşekkürü

Köprübaşı Belediye Başkanından asfalt teşekkürü

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sedat Gül'ü makamında konuk etti.

Köprübaşı Belediye Başkanından asfalt teşekkürü, System.String[]

İlçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmaları nedeniyle memnuniyetini paylaşan Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sedat Gül, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, ilçede yetişen tarım ürünlerinden hediye etti.

Memnuniyetini Paylaştı

İlçede yapılan yol yapım çalışmaları nedeniyle memnuniyetini da paylaşan Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, "Biraz beklediğimize de değdi. Önceden alt zemin seriliyormuş, üzerine hemen sathi yapılıyormuş. Kısa sürede çökmeler oluyordu. Ama şimdi öyle değil. Çalışmaların yapıldığı yolda birkaç kez incelemede bulundum. Çok güzel olmuş, elinize sağlık" ifadelerinde bulundu.

Çalışmalar Hakkında Başkan Ergün Bilgi Verdi

İl genelinde yapılan yol yapım çalışmaları hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ekiplerin özveriyle çalıştığını belirterek," Hava şartları nedeniyle bu sezon ilk olarak Gördes ve Demirci'de çalışmalara başlamıştık. Bu anlamda Gördes'te 29 kilometre, Demirci 81 kilometre, Selendi 57.2 kilometre, Kula 27.1 kilometre, Akhisar 43.7 kilometre, Köprübaşı 26.3, Kırkağaç'ta 15 kilometre, Sarıgöl 11.6 kilometre, Salihli'de 7.6 kilometre olmak üzere toplamda yaklaşık 300 kilometre asfalt çalışması yapıldı" şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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