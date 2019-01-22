Köprübaşı Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret
38 dakika önce
Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.
Trabzon Köprübaşı
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek yönetimi, Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz
'ü ziyaret etti. Kartal Belediyesi
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Köprübaşı Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek üyelerinin yanı sıra, Karyapsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yüksel
ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tirgil de hazır bulundu. Dernek Başkanı Osman Karamehmetoğlu, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederek ilçede devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Altınok Öz ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:56 Kaynak: İHA
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