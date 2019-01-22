Son Dakika Haberleri: Köprübaşı Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret

Köprübaşı Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret

38 dakika önce

Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.

Köprübaşı Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret, System.String[]
Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Köprübaşı Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve dernek üyelerinin yanı sıra, Karyapsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yüksel ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tirgil de hazır bulundu. Dernek Başkanı Osman Karamehmetoğlu, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederek ilçede devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Altınok Öz ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu 2019 Oscar Adayları Açıklandı!

3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:34:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprübaşı Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]