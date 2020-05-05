Köprübaşı Kaymakamlığına Ahmet Korkmaz atandı - Son Dakika

Köprübaşı Kaymakamlığına Ahmet Korkmaz atandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde görevini vekaleten yürüten Kaymakam Ahmet Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle ilçeye asaleten atandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde görevini vekaleten yürüten Kaymakam Ahmet Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle ilçeye asaleten atandı. Geçen yıl ekim ayında Köprübaşı ilçesine vekaleten kaymakamlık görevine atanan Ahmet Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevine asaleten atandı. 1993 yılında İstanbul'da doğan Kaymakam Ahmet Korkmaz, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okudu ve buradan bölüm 3'sü olarak dereceyle mezun oldu. Korkmaz, 2016 yılında açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 105'inci Dönem Kaymakam Adayı olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı