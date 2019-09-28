Son Dakika Haberleri: Köprübaşı'nda aile içi iletişim konferansı
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Köprübaşı'nda aile içi iletişim konferansı

46 dakika önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yazar Alişan Kapaklıkaya, Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar konulu bir konferans verdi.

Köprübaşı'nda aile içi iletişim konferansı, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yazar Alişan Kapaklıkaya, Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar konulu bir konferans verdi.

Mergan Alp konferans salonunda düzenlenen konferansa Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Regaip Topuz ile ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Sevgili, konferansa vatandaşların ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekerek ilçede bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Aile içi iletişimde yaşanan sorunlar ve çocuklara bakış açılarının nasıl değişebileceğine yönelik bilgiler veren Kapaklıkaya, esprili anlatımıyla beğeni kazandı.

Programın ardından yazar Alişan Kapaklıkaya, katılımcılara kitaplarını imzaladı.

Köprübaşı, Manisa, Alişan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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