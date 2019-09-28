Köprübaşı'nda aile içi iletişim konferansı

Aile içi iletişimde yaşanan sorunlar ve çocuklara bakış açılarının nasıl değişebileceğine yönelik bilgiler veren Kapaklıkaya, esprili anlatımıyla beğeni kazandı.

Kaymakam Sevgili, konferansa vatandaşların ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekerek ilçede bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Mergan Alp konferans salonunda düzenlenen konferansa Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Regaip Topuz ile ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa 'nın Köprübaşı ilçesinde yazar Alişan Kapaklıkaya, Aile İçi İletişim ve Olumlu Çocuklar konulu bir konferans verdi.

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