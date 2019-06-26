Son Dakika Haberleri: Köprübaşı'nda içme suyu depoları temizleniyor
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Köprübaşı'nda içme suyu depoları temizleniyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, rutin içme suyu depo temizlik çalışmalarına Köprübaşı ilçesindeki Kozaklı Mahallesi'nden başladı.

Köprübaşı'nda içme suyu depoları temizleniyor, System.String[]

Vatandaşa daha sağlıklı içme suyu temini adına düzenli olarak depo temizliklerinin yanı sıra çevre düzenlemeleri de yapılıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Köprübaşı'nda yürütülen rutin su deposu temizliklerine Kozaklı Mahallesi ile start verildi. Daha önce bakım onarımı yapılarak yenilenen deponun içerisinde yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemesine ilişkin faaliyetler de devam ediyor. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerine daha güvenli içme suyu sağlanıyor.

Diğer mahalleler ile devam edecek

MASKİ ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerin tamamında bu çalışmaları düzenli olarak hayata geçiriyor. Kozaklı'nın ardından diğer mahallelerde yapılacak olan temizlikler sayesinde içme suyu depolarının hem içleri hem de çevreleri daha sağlıklı bir görünüme kavuşacak.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
Manisa, Kozaklı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Köprübaşı, Güncel
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