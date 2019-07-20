Son Dakika Haberleri: Köprübaşı'nda önce yaya uygulaması
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Köprübaşı'nda önce yaya uygulaması

1 saat önce

Trafikte yaya güvenliğinin ve üstünlüğünün sağlanması, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Önce Yaya' uygulamalarını sürdürüyor.

Köprübaşı'nda önce yaya uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ilan edilen Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde belirlenen noktalara; yaya önceliğini ifade eden 'Önce Yaya' ikonlarının montajını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesinin muhtelif caddelerinde de yaya önceliğini belirten şeritler çizildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Köprübaşı ilçesinde de muhtelif mahalle ve caddelerinde yaya geçidi şeritleri çekildi. Araç sürücülerinin yaya geçidine uygun mesafede yavaşlaması ve yayaların geçiş üstünlüğünün korunması için yapılan çalışma, ilçe halkının da beğenisini kazandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışma takvimi kapsamında 'Önce Yaya' uygulamasını il genelinde hayata geçirerek, trafikte yaya güvenliğinin arttırılmasına destek olmaya devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, Köprübaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
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