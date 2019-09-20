Köprübaşı'nda şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kaymakamlık tarafından gaziler, şehit yakınları ve yaşlılara yönelik yemekli program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde yaklaşık 600 davetlinin katılımıyla gerçekleşen programda Kaymakam Ömer Sevgili, programa katılan şehit yakınları ve gazilerin yemeklerini kendisi servis etti.



Programa katılan şehit yakınları, gaziler ve yaşlıların masalarını tek tek dolaşan kaymakam Sevgili, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Sevgili, yaptığı açıklamada, şehit yakınlarına, gazilere ve yaşlılara güzel bir gün yaşatmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, benzer organizasyonların süreceğini ifade etti.

Programa Belediye Başkan vekili Dursun Bal ile mahalle muhtarları da katıldı.