Son Dakika Haberleri: Köprübaşı'nda seyir halindeki otomobil yandı
Son Dakika Güncel Köprübaşı'nda seyir halindeki otomobil yandı

Köprübaşı'nda seyir halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Köprübaşı'nda seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre Köprübaşı - Salihli karayolunda 41 NR 231 plakalı Adem Turan (44) yönetimindeki otomobil henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda alev alan otomobil olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, İlçe Jandarma Komutanlığınca araştırma ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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