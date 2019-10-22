Son Dakika Haberleri: Köprübaşı'ndan nar ihracatı
Son Dakika Güncel Köprübaşı'ndan nar ihracatı

Köprübaşı'ndan nar ihracatı

1 saat önce

Çileği ile ün yapan Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yılda ortalama bin dekar arazide üretilen yaklaşık 2 bin ton narın büyük bölümü ihraç ediliyor.

Köprübaşı'ndan nar ihracatı, System.String[]

Çileği ile ün yapan Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yılda ortalama bin dekar arazide üretilen yaklaşık 2 bin ton narın büyük bölümü ihraç ediliyor.


İlçede ekim ayı ortasında başlayan ve yaklaşık 20 gün süren nar hasadı, Kaymakamı Ömer Sevgili'nin de katılımıyla başladı.

Kaymakam Ömer Sevgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aroması ve lezzetiyle Köprübaşı narının yurtdışından talep gördüğünü, Rusya ve AB ülkelerine ihracatın arttığını bildirdi.

Sevgili, "Çiftçilerimizi zaman zaman arazilerinde ziyaret ediyoruz. Köprübaşı ilçemiz gerek arazi koşulları gerekse de verimli toprağı ile tarıma elverişli bir ilçe. İlçemizde bizler de İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız ile birlikte tarım ürünlerinin daha çok üretilmesi için çalışıyoruz. Tarım yatırımı için tüm yatırımcıları Köprübaşı ilçemize davet ediyoruz." dedi.

İlçe Tarım Müdürü Alptekin Sağıroğlu da ilçede 3 bin 500 dekarda 10 bin ton çilek üretildiğini, alternatif olarak nar üretiminin yaygınlaştığını ifade etti.

Sağıroğlu, "2019 yılında ilçemiz genelinde 2 bin ton nar rekoltesi bekliyoruz. Şu an birçok üreticimiz arazilerine nar fidanı dikmeye devam ediyor. Hedefimiz 2021 yılında 3 bin ton nar üretimi yapmak." dedi.

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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