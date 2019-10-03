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Köprübaşı'nın Grup Yollarında Çalışmalar Tamamlandı

33 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Köprübaşı'nın Grup Yollarında Çalışmalar Tamamlandı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Köprübaşı ilçesinde tamamlanan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu yatırımlarının yanından sorumluluk alanında bulunan yolları da güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yapmış olduğu Ankara ziyareti sonrasında çalışmalarına hız veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri Köprübaşı ilçesindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Köprübaşı ilçesinde temel malzemesi çekilen ve sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığı Akçaalan-Azimli-Gebeçınar-Çakallar ve Ambarkaya grup yollarındaki çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ali Öztozlu'ya incelemeleri sırasında Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik etti.

Muhtardan Teşekkür

Azimli Mahalle Muhtarı Erdoğan Çelik'in de hazır bulunduğu incelemede, Öztozlu sona eren yol yapım çalışmalarının vatandaşların daha konforlu ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlayacağını belirterek, vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Azimli Mahalle Muhtarı Erdoğan Çelik, daha öncelerde yapılmayan hizmetin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile geldiğini belirterek, "Buraya ne yapıldıysa Cengiz Ergün yapmıştır. Başkan Cengiz Ergün buraya hizmet getirdi. Yapılanlardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
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