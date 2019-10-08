Son Dakika Haberleri: Köprübaşı Polis Karakolunun yapımında sona yaklaşıldı
Son Dakika Güncel Köprübaşı Polis Karakolunun yapımında sona yaklaşıldı

Köprübaşı Polis Karakolunun yapımında sona yaklaşıldı

1 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı devam eden Köprübaşı Polis Karakolu hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Köprübaşı Polis Karakolunun yapımında sona yaklaşıldı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı devam eden Köprübaşı Polis Karakolu hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulundu.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı süren Köprübaşı Polis Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Sona gelinen inşaat çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, 2 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Köprübaşı Polis Karakolunun yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi. Kılca, Karatay Belediyesi olarak asli görevleri olan fiziki ve altyapı belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi ilçede ihtiyaç duyulan her birçok alanda da hizmet ürettiklerini ifade ederek, ilçenin yaşam kalitesini arttırmak için gayret ettiklerini kaydetti.


"Tüm enerji ve gayretimizle ilçemizin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz"


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatayımızın daha da güzelleşmesi ve vatandaşlarımızın her alanda daha kaliteli hizmet alabilmesi için kamu binalarımızın yapımlarını da üstleniyoruz. Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen ve artık inşaatında sona yaklaşılan Köprübaşı Karakolumuzu inceledik. Yıllardır Aziziye Mahallesinde hizmet veren ve artık yetersiz gelmeye başlayan polis karakolunu Karatay Belediyesi olarak Köprübaşı Mahallemize taşıyoruz ve burada emniyet güçlerimiz için Selçuklu mimari tarzıyla, oldukça modern ve çok daha işlevsel bir hizmet binası yapıyoruz. Karakolun yeni hizmet binası; bodrum, zemin ve üzerinde iki kat olmak üzere toplamda 2 bin metrekarelik inşaat alanıyla çok güzel bir bina olacak. Burada hem vatandaşlarımız, ulaşımı kolay ve ferah bir ortamda hizmet alacak hem de emniyet güçlerimiz daha rahat çalışma ve hemşehrilerimize hizmet etme imkanına kavuşmuş olacaklar. Bizler, Karatay Belediyesi olarak tüm enerji ve gayretimizle ilçemizin yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle yatırımımızın ilçemize, emniyet camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Hasan Kılca, Köprübaşı, Karatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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