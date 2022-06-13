Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

13.06.2022 11:52
Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turisti arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turisti arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Köprüçay Irmağı'nda iki gün önce akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere'yi (22) arama çalışmalarına, olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesiyle yeniden başlandı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.

Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na 11 Haziran'da arkadaşlarıyla giden Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Dün yapılan aramalarda sonuç alınamamış, şiddetli yağış ve suyun bulanıklaşmasından dolayı çalışmalara ara verilmişti.

Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor: Enkaz izine rastlandı İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor: Enkaz izine rastlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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