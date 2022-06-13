Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na 11 Haziran'da arkadaşlarıyla giden Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Dün yapılan aramalarda sonuç alınamamış, şiddetli yağış ve suyun bulanıklaşmasından dolayı çalışmalara ara verilmişti.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da ırmakta kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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