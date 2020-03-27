Köprücük Kemiği Nedir? Nerededir? Köprücük Kemiği Kırığı ve Tedavisi

Köprücük kemiği kırıklarının yaygın olarak sebeplerinden biri darbedir. Omuza darbe almak, trafik kazaları ya da düşme gibi sebepler köprücük kemiği kırılmasına neden olabilmektedir. Çocukluk çağında çok sık görülse dahi her yaştan bireyin yaşama ihtimali olduğu problemlerden biridir. Zira bazı insanlarda darbe almadan da köprücük kemiği kırılabilmektedir.



Köprücük Kemiği Nedir?



Klavikula ismi ile bilinen köprücük kemiği insan anatomisine göre sternum ile kürek kemiği arasında köprü görevi gören bir yapıdır. Yetişkin bir insanda yaklaşık olarak 15 santimetre kadar uzunluğa sahiptir.



Anatomik açıdan bakıldığında yatay pozisyon ile en uzun kemik olarak bilinmektedir. Omuz başı ile göğüs kemiğinin üst kısmındaki bölümde yer alan köprücük kemiği, deri altından da belli olan uzunca bir yapı olarak ön plana çıkıyor. Dokunun hemen altında dokunulduğu zaman iki tarafta da anlaşılabilmektedir. Hareket konusunda insan anatomisinin en önemli yapı taşları arasında yer alır.



Köprücük Kemiği Nerededir?



Göğüs kemiğinin üst ucu ile omuz başı arasında yer alan köprücük kemiği, bu bölgenin iki tarafında da bulunmaktadır. Uzun bir kemik olmasının yanı sıra kıvrımları eşliğinde yayvan bir S şeklinde uzanır. Göğüs kemiği ve kürek kemiği arasında bir köprü oluşturarak hareket sistemini etkin tutar. Diğer bir değişle kürek kemiği ile beraber eklem oluşturur. İnsan anatomisinde yatay olarak tek uzun kemik olmasının yanı sıra, yaygın olarak en sık kırılma sorunları yaratan bölümdür.



Köprücük Kemiği Kırığı



Köprücük kemikleri yaygın şekilde kırılır ve genelde sebebi darbedir. Özellikle omuz bölgesine alınan darbe, trafik kazaları ile çarpma durumlarıyla köprücük kemiği kırılabilir. Hatta bazı insanlarda hiçbir darbe yaşanmadan da bu kemik kırılabiliyor. Daha çok kanser ve osteoporoz gibi problemler nedeniyle genetik olarak köprücük kemikleri zayıf olan kişiler, kırık sorunlarıyla çok daha fazla uğraşmaktadır. Bebeklikten itibaren her yaşta yaşanabilecek olası sorunlar arasında yer almaktadır. Hatta doğum esnasında meydana gelen yaygın kırıklar arasında da yer aldığını söylemek mümkün.



Köprücük Kemiği Tedavisi



Köprücük kemiği kırığı genelde ameliyat dışı operasyonlarla iyileşmektedir. Ancak kırık çevresinde meydana gelen şişlik, yırtık, deforme ve damar-sinir yaralanması gibi durumlar nedeniyle tedavi eş zamanlı şekilde gerçekleştirilir.