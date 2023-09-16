Köprüde akrobasi pahalıya patladı - Son Dakika

Köprüde akrobasi pahalıya patladı

Köprüde akrobasi pahalıya patladı
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:48

Adana'da bir sürücünün motosikleti ile köprüde yaptığı akrobatik hareketler pahalıya patladı.

Adana'da bir sürücünün motosikleti ile köprüde yaptığı akrobatik hareketler pahalıya patladı. Şahsa işlem yapılırken, motosikleti trafikten men edildi.

Adana polisi, sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan bir şahsın motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüyü inceledi. Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikleti ile akrobatik hareketler yapan sürücüyü tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince işlem yapılırken, motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüde akrobasi pahalıya patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprüde akrobasi pahalıya patladı - Son Dakika
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