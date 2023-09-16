Köprüde akrobasi pahalıya patladı

Adana'da bir sürücünün motosikleti ile köprüde yaptığı akrobatik hareketler pahalıya patladı. Şahsa işlem yapılırken, motosikleti trafikten men edildi.

Adana polisi, sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan bir şahsın motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüyü inceledi. Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikleti ile akrobatik hareketler yapan sürücüyü tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince işlem yapılırken, motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA