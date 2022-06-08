Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar - Son Dakika
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Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar

08.06.2022 00:17

Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar Kocaeli'de, köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından "Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar

KOCAELİ - Kocaeli'de, köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından "Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek "Burada ne duruyorsun?" diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.'yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, T.T.'yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: Neden burada duruyorsun? diyerek bıçakladılar
Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: Neden burada duruyorsun? diyerek bıçakladılar
Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: Neden burada duruyorsun? diyerek bıçakladılar
Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: Neden burada duruyorsun? diyerek bıçakladılar
Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: Neden burada duruyorsun? diyerek bıçakladılar
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: 'Neden burada duruyorsun?' diyerek bıçakladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar - Son Dakika
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