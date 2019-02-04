Köprüde Bomba Paniği
1 saat önce
KARAMAN'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı.
KARAMAN'da Piri Reis
Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı. İçinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Olay, saat 22.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden geçenler bir valizin ters bir şekilde bırakılmış olduğunu fark etti. Ardından polise haber verdi. Polis
, valizin içinde bomba olabileceği şüphesiyle köprüyü trafiğe kapatıp, çevrede önlem aldı. Ardından bomba uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile valizi imha etti. Patlatılan valizin boş olduğu belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:15 Kaynak: DHA
İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı
Son Dakika! Yeni Yılın İlk Enflasyon Verisi Açıklandı
Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası