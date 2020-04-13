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Köprüde Buluşmalar, 15. senesinde dijital ortamda düzenleniyor
25 dakika önce
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05
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