Köprüde Buluşmalar 2021 "Film Geliştirme Atölyesi" başvuruları başladı - Son Dakika

Köprüde Buluşmalar 2021 "Film Geliştirme Atölyesi" başvuruları başladı

18.11.2020 17:09
Köprüde Buluşmalar 2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar 2021 "Film Geliştirme Atölyesi" başvuruları başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar 2021 "Film Geliştirme Atölyesi" başvuruları başladı.

Anadolu Efes'in desteği ve TRT'nin katkılarıyla Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmayı amaçlayan Köprüde Buluşmalar, 8-9 Nisan 2021'de düzenlenecek.

Başvuruları 21 Aralık'ta sona erecek Film Geliştirme Atölyesi, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Seçkisinde çeşitlilik olmasına önem veren Film Geliştirme Atölyesi, belgesel, tür sineması (korku, fantastik), çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde disiplinlerarası ve hibrid projelere açık çağrı yapıyor.

Film Geliştirme Atölyesi'ne Türkiye'den seçilen projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları, Komşular Platformu'na seçilen uluslararası projelerin ekipleri ile birlikte yapacakları ön hazırlık ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak senaryo, prodüksiyon, dağıtım ve pazarlama üzerine kapsamlı bir çalışma yapacak.

Uluslararası yapımcı, dağıtımcı, festival ve fon temsilcileri ve yayın kuruluşları ile yaptıkları toplantılarda iş birliklerinin ilk adımlarını atacak proje ekipleri ayrıca projelerini uluslararası sinema profesyonellerinden oluşan jüriye sunma şansını yakalayacak.

Köprüde Buluşmalar

Köprüde Buluşmalar atölyelerine katılan filmler arasından "Hayaletler" (Azra Deniz Okyay), "Af" (Cem Özay), "Av" (Emre Akay), "Bir Nefes Daha" (Nisan Dağ), "Kumbara" (Ferit Karol), "Miss Holokost Survivor" (Eytan İpeker), "Dirlik Düzenlik" (Nesimi Yetik) ve "Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island" (Serdar Kökçeoğlu) 2020'de ilk gösterimlerini seçkin festivallerde yaptı.

Film Geliştirme Atölyesi'ne 2020'de katılan projelerden "Aniden" (Melisa Önel) Cinelink Ortak Yapım Marketi'nden "ARTEKINO Ödülü" ile döndü. "Agoni" (Ali Vatansever) Mediterrenean Film Institute'ün senaryo atölyesine ve "Güzel Bir Gece" (Ozan Yoleri) Torino Film Lab Next'e katıldı. "O Yaratıklardan Biri" projesinin yönetmeni Ali Özkul IDFA Akademi'ye, yapımcısı Fırat Sezgin ise Jihlava Belgesel Film Festivali'nin Emerging Producers bölümüne seçildi.

"Aniden" (Melisa Önel) ve "İki Gözlüler" (Ziya Demirel) Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu tarafından desteklendi.

Komşular Platformu projelerinden "Chronicles of a Winter: Tehran 1979", Sunny Side of the Doc ve Cinephilia Bound Cannes 2020'ye katıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Film Festivali, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köprüde Buluşmalar 2021 'Film Geliştirme Atölyesi' başvuruları başladı - Son Dakika


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