Köprüde Buluşmalar 2021 "Work in Progress" başvuruları başladı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar 2021 "Work in Progress" başvuruları başladı.

Bu yıl 7-9 Nisan'da çevrim içi olarak düzenlenecek etkinliğe 17 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Work in Progress'e seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları atölye öncesi sunum teknikleri, dağıtım ve pazarlama üzerine bir çalışma yapacak.

Atölye sırasında filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca profesyonellere açık özel sunumlar yapacak ve atölye sonunda uluslararası jüri tarafından ödül almaya hak kazanan filmler belirlenecek.

4 ayrı dalda ödül

Film yapımcıları "30 bin TL Anadolu Efes Ödülü", "Cine Chromatix Post-prodüksiyon Ödülü", "Başka Sinema Ödülü", "Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü" dallarında yarışacak.

Work in Progress, Türkiye'den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.

Köprüde Buluşmalar 16'ncı yılında Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.