KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ - Son Dakika

KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ

7 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti.

KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti. Korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında  köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı,  olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen Eroğlu, bir süre intihar girişiminde bulunan kişi ile konuştu. Eski Bakan Eroğlu korkuluklara çıkan kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 2 buçuk saat süren intihar girişimi sona ererken, korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Korkuluklardaki şahsın görüntüsü

-Polisin ikna çalışmaları

-Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel  Eroğlu görüntüsü

-İntihar girişiminde bulunan kişi ile konuşması

-İkna etmesi

-Korkuluklardan indirmesi

-Genel ve detay  görüntüler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek
17 yaşındaki Endonezyalı Sarah annesini öldüren saldırganlara cezaevinde sordu: Bunu neden yaptınız? Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Futbol: Süper Lig'de görünüm

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]