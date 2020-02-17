Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi - Son Dakika

Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

6 saat önce

Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildiİzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi, köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi, köprüye çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polis, köprünün altındaki yolu trafiğe kapatarak, ikna konuşması yaptı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, eyleminden vazgeçirilerek, köprüden indirildi. Yol ise ulaşıma yeniden açıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Limontepe kavşağında bulunan köprüde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve bunalıma girdiği ileri sürülen kişi, köprüye çıkarak, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, köprünün altındaki yolu trafiğe kapatırken, itfaiye erleri ise köprüdeki kişinin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Köprüye çıkan polis ekipleri, atlayacağını söyleyen kişiyi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, köprüden inmeye ikna edildi. Önlem amaçlı kapatılan yol ise ulaşıma yeniden açıldı. Sağlık görevlileri, intihar girişiminde bulunan kişiyi kontrol amaçlı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

Karabağlar, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada
Bahçelievler'de üç Suriyeli, iş yaptıkları başka bir Suriyeliyi döverek öldürdü Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]